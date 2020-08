Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est entretenu au téléphone avec le président libanais Michel Aoun.

Le Premier ministre Pashinyan a offert son soutien au peuple amical du Liban et son Président. Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes à la suite d’une explosion dans le port de Beyrouth et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.

Le Premier Ministre Pashinyan a exprimé la volonté des autorités arméniennes de fournir une assistance au Liban ami et à son peuple frère.

Le président Michel Aoun a remercié pour les paroles de soutien et a exprimé sa gratitude pour la volonté du gouvernement arménien de fournir une assistance adaptée aux besoins du Liban. Il a déclaré que les autorités du pays ne ménageaient aucun effort pour surmonter les problèmes le plus rapidement possible.