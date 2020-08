Des professionnels de santé arméniens testés pour la présence d’anticorps anti-Covid-19

Le ministère arménien de la Santé a dévoilé le 7 août les résultats d’un examen des professionnels de santé de la présence d’anticorps contre le nouveau type de coronavirus dans leur circulation sanguine.

L’examen se composait de deux éléments - un test d’anticorps (prélèvement sanguin et examen sérologique de laboratoire) et une enquête. La collecte des données a été réalisée du 12 au 16 juillet 2020.

L’examen sérologique a impliqué 1 148 professionnels de santé de 14 établissements médicaux - 4 hôpitaux et 10 polycliniques.

« Des anticorps anti-COVID-19 ont été trouvés dans 14,98% d’entre eux », a déclaré le ministère de la Santé. De plus, parmi le personnel hospitalier - 769 personnes - des anticorps ont été détectés chez 18,5%, et sur 379 polycliniques - 7,9%.

De plus, chez 31 personnes qui avaient déjà eu COVID-19 avec un test PCR positif, des anticorps ont été trouvés chez 77,4% des personnes, les autres n’avaient pas d’anticorps dans leur circulation sanguine.

Quant à l’enquête, elle a porté sur 774 professionnels de santé de 3 hôpitaux et 10 polycliniques. La grande majorité des sondés respectent les mesures de base pour contrôler et prévenir l’infection.

Selon les données d’enquête préliminaires, la plupart des symptômes caractéristiques du COVID-19 - maux de gorge, douleur, essoufflement, fièvre, fatigue, douleurs musculaires, perte de goût et d’odorat, perte d’appétit et diarrhée - étaient les plus courants dans le groupe des personnes avec des anticorps.