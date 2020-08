Revue de la presse arménienne du 18 au 20 juillet 2020

34981 cas confirmés de coronavirus/ Dans le contexte de la crise sanitaire, les autorités arméniennes font état de 34981 cas avérés de Covid-19 dans le pays, dont 23502 ont été guéris et 650 patients sont décédés.

Apaisement relatif à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan/ L’Arménie et l’Azerbaïdjan n’ont signalé aucune violation majeure du cessez-le-feu le long de la frontière pour le troisième jour consécutif, après plusieurs jours de combats intenses, qui ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés parmi les soldats. Les parties belligérantes ont estimé que des échanges de tirs sporadiques en direction des positions continuent. En revanche, les villages frontaliers gravement touchés lors des hostilités, ne sont plus la cible d’attaques. Pour mémoire, l’armée azérie avait bombardé des villages limitrophes arméniens, des infrastructures de la ville de Berd. Pour leur part, les forces armées arméniennes, avaient réussi à déjouer des tentatives d’incursion, abattre une douzaine de drones et neutraliser des chars de l’adversaire.

Pashinyan demande des garanties contre les violations de la trêve entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan/ Le Premier ministre Nikol Pashinyan a appelé samedi à un nouveau mécanisme international en vue de maintenir le cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, tout en déclarant que l’Arménie et l’Azerbaïdjan devaient poursuivre les négociations pacifiques à la suite des derniers affrontements meurtriers survenus à la frontière. Le Premier ministre a rencontré à cet effet le Ministre arménien de la Défense, Davit Tonoyan, et des généraux de l’armée pour discuter de la situation dans une zone frontalière. Lors de l’ouverture de la réunion, Pashinyan a qualifié les dernières évolutions de pire escalade du conflit du Haut Karabakh depuis 2016, déclenchée par une tentative azerbaïdjanaise ratée de s’emparer d’un poste-frontière arménien. Le Premier ministre a noté que le Président Ilham Aliyev a intensifié sa « rhétorique belliqueuse » et a menacé de se retirer des pourparlers de paix dans les semaines précédant les affrontements. Il a également qualifié de « crime contre l’humanité » la menace azerbaïdjanaise de frapper la centrale nucléaire de Medzamor en Arménie.

Pour mémoire, Ilham Aliyev et l’ancien président arménien Serge Sargsyan étaient parvenus à des accords visant au renforcement du régime de cessez-le-feu, lors d’une série de réunions en tête-tête, tenues au lendemain des hostilités d’avril 2016 au Haut Karabakh. Ils avaient spécifiquement convenu d’autoriser l’OSCE à déployer davantage d’observateurs de terrain dans la zone de conflit et à enquêter sur les cas de violations de la trêve. Bakou avait par la suite refusé de mettre en œuvre ces garanties. Pashinyan n’a pas par ailleurs précisé s’il souhaitait relancer les accords de confiance entre Aliyev et Sargsyan, négociés par les médiateurs.

Aliyev menace à nouveau de mettre fin aux discussions « insignifiantes » avec l’Arménie/ Le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a de nouveau menacé de se retirer du processus des négociations avec l’Arménie, l’accusant d’entraver la résolution du conflit du Haut-Karabakh, tant recherchée par l’Azerbaïdjan. Aliyev a également réitéré ses critiques à l’égard des médiateurs américain, russe et français qui co-président le groupe de Minsk de l’OSCE, déclarant qu’ils devraient s’efforcer non seulement de maintenir le cessez-le-feu dans la zone de conflit, mais aussi de rendre « substantiels » les pourparlers arméno-azéris. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a réagi à ces commentaires vendredi par la voix de son porte-parole, Anna Naghdalyan : « Si l’Azerbaïdjan refuse de négocier avec l’Arménie, on ne sait plus précisément avec qui il va négocier sur le conflit du Haut-Karabakh », est dit dans la déclaration.

Poutine « très préoccupé » par les affrontements entre les Arméniens et les Azéris/ Le Président Vladimir Poutine et d’autres hauts fonctionnaires russes ont exprimé vendredi de sérieuses préoccupations concernant les hostilités meurtrières à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et ont proposé d’aider à apaiser les tensions entre les deux États du Caucase du Sud. La récente flambée de violences dans la zone de conflit a été discutée lors d’une session du Conseil de sécurité russe, dirigé par Poutine. Une déclaration du Kremlin a indiqué que les participants à la réunion avaient souligné l’« urgence » du respect du cessez-le-feu par les parties au conflit et exprimé la « disponibilité de Moscou pour des activités de médiation ».

Il est à rappeler que les États-Unis, l’Union européenne ainsi que l’Iran ont également exhorté Bakou et Erevan à faire preuve de retenue sans tenir l’une ou l’autre partie pour responsable de l’escalade. En revanche, la Turquie a accusé la partie arménienne, promettant un soutien militaire à Bakou.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu en visite de travail à Minsk/ Le Premier ministre a participé à la session du Conseil intergouvernemental de l’Union économique eurasiatique, première réunion après une longue pause en raison du nouveau coronavirus. « L’Union économique eurasiatique (UEEA) a prouvé sa viabilité pendant la crise sanitaire, démontrant ainsi le rôle important qu’elle joue dans la vie de ses États-membres », a déclaré Pashinyan lors de la session de l’UEEA en Biélorussie. « La coopération au sein de l’Union n’aurait pas été aussi efficace s’il n’y avait pas eu une amitié solide entre les États-membres et leurs peuples », a-t-il ajouté. Il a également salué le travail de la compagnie aérienne Belavia qui, malgré le contexte pandémique, a continué à assurer des vols réguliers vers l’Arménie. Parlant des difficultés causées par la pandémie du nouveau coronavirus, le Premier ministre arménien a déclaré qu’il est plus qu’évident que le maintien de la paix et la cessation des conflits armés est une condition préalable importante pour lutter avec succès contre la pandémie et la crise économique qu’elle provoque.

En marge du Conseil intergouvernemental de l’UEEA, le Premier ministre arménien s’est entretenu avec le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, ainsi que son homologue russe Mikhaïl Michoustin. Lors de l’entretien avec le Premier ministre russe, ont été abordés les aspects économiques et commerciaux de la coopération entre les deux pays, ainsi que la récente montée des tensions sur la ligne de contact arméno-azérie.

Rédaction : Sona Nassibian

Ambassade de France