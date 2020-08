Les femmes de l’armée arménienne se battent pour le changement

Quand Ani Hovhannisyan a commencé sa carrière militaire il y a neuf ans, les femmes étaient encore quelque chose de rare dans l’armée arménienne.

Débutant dans la brigade des forces spéciales, elle a servi comme tireur d’élite et après avoir été promue chef d’escouade a été transférée en 2016 à la brigade de maintien de la paix. Ani Hovhannisyan a ensuite passé sept mois en Afghanistan.

Maintenant lieutenant principal, elle commande un peloton de 20 femmes - et seulement trois hommes.

« Les attitudes envers les femmes dans l’armée changent pour le mieux », a déclaré Ani Hovhannisyan. « Au début, dans la première unité, les hommes qui servaient avec nous méprisaient les filles et nous essayions toujours de faire nos preuves. Mais, plus tard dans la brigade de maintien de la paix, j’ai été acceptée très chaleureusement… Peut-être que c’était parce que la brigade de maintien de la paix a plus d’expérience internationale et que les femmes dans l’armée n’étaient pas quelque chose de nouveau pour eux.

« Cependant, même là-bas, les hommes avaient encore besoin de temps pour s’habituer à une femme aux commandes, surtout une femme beaucoup plus jeune qu’eux. Il y a des gens avec des attitudes différentes dans l’armée ; certains d’entre eux ne laissent même pas leur femme travailler et maintenant ils ont une femme comme commandant.



Les femmes ont toujours eu le droit de servir dans l’armée arménienne, mais dans le passé elles travaillaient principalement comme personnel médical. En 2010, les femmes ont commencé à être acceptées dans les unités de combat telles que les forces spéciales et les services de renseignement, mais les attitudes sociales conservatrices signifiaient que très peu d’entre elles étaient acceptées.

Aujourd’hui, après un effort concerté - y compris des campagnes d’information et de publicité - pour attirer plus de femmes dans l’armée, plus de 9% du personnel militaire sous contrat sont des femmes, servant principalement de sous-traitants dans des unités telles que le renseignement, le maintien de la paix et les forces spéciales.

Depuis 2014, les autorités se sont concentrées sur la création de meilleures conditions de service pour les femmes dans l’armée, en coordination avec les forces de l’UE, de l’ONU et du Royaume-Uni.

« Depuis lors, les réformes législatives ont été menées à bien, à la suite desquelles des garanties législatives ont été créées pour assurer l’égalité des conditions entre les hommes et les femmes en termes de service dans l’armée, d’acquérir une éducation militaire et de progresser dans leur carrière », a déclaré le ministère de la défense dans une déclaration.

Actuellement, l’armée est formée selon un système mixte, avec la conscription obligatoire pour les hommes de plus de 18 ans. Ceux qui accomplissent ce service militaire ont alors la possibilité de continuer à servir dans l’armée professionnelle sous contrat. Les femmes sont également engagées pour remplir des rôles particuliers.

« Les femmes servent sur la base d’un contrat », a déclaré Tamara Mikaelyan, un entrepreneur qui a été un tireur d’élite dans les forces de renseignement au cours des dix dernières années.

« Nous venons à l’unité militaire le matin et partons le soir, s’il n’y a pas d’affectations spéciales. À cet égard, les conditions de service sont bonnes pour nous. Mais si vous devez rester dans une unité militaire, toutes les conditions sont réunies pour cela - une pièce séparée avec une salle de bain séparée, etc. "

Les changements apportés pour encourager la participation des femmes comprennent l’autorisation des filles à étudier dans des lycées militaires, dont 15 sont actuellement inscrites à l’académie militaire Monte Melkonyan.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé son discours de remise des diplômes de juillet 2019 aux anciennes élèves de l’académie et aux femmes, notant que le rôle des femmes dans l’armée était inestimable et ajoutant que « le jour où nous accueillons des femmes générales n’est pas loin ».

Tamara Mikaelyan a admis que son travail n’avait pas toujours été facile.

« Pour moi, en tant que femme, au début, c’était assez difficile de servir avec des hommes dans la même unité militaire, d’obéir aux mêmes ordres et de suivre les mêmes ordres. Au début, je pensais que j’allais rompre et quitter le service, mais le désir de rester et de servir a pris le dessus », a-t-elle déclaré à l’IWPR.

Mais Tamara Mikaelyan a déclaré qu’elle n’avait jamais été victime de harcèlement sexuel ou de discrimination de la part de ses pairs ou de ses commandants.

« Ici, tout le monde a une attitude égale, qui est masculine. Ils ne nous regardent pas comme des femmes », a-t-elle expliqué.

Ani Hovhannisyan et Tamara Mikaelyan soutiennent tous deux la création d’une armée professionnelle plutôt que de conscription.

Et Ani Hovhannisyan a mis en garde contre l’adoption d’une politique de discrimination positive pour augmenter le ratio hommes / femmes.

« Il est nécessaire de rendre les critères de sélection des femmes dans l’armée plus stricts. Parfois, on a l’impression que de nombreuses femmes ne sont acceptées que pour le simple plaisir d’être acceptées », a déclaré Ani Hovhannisyan.

« Les gens qui aiment ce travail devraient rejoindre l’armée. J’adore l’armée. Nous avons besoin de qualité et non de quantité. »

D’autres soutiennent que la décision de l’armée n’était pas motivée par un désir de promouvoir l’égalité des sexes.

Le militant des droits humains Zaruhi Hovhannisyan a déclaré que si encourager les femmes à rejoindre l’armée était une décision positive, elle était probablement motivée par des raisons pratiques.

L’Arménie est coincée dans une trêve difficile avec l’Azerbaïdjan depuis des décennies à propos du conflit du Karabagh et doit maintenir une armée stable malgré un nombre décroissant de conscrits masculins.

« En raison de problèmes démographiques, la population diminue, et par conséquent le nombre de conscrits », a-t-il déclaré. « Ce processus est observé dans de nombreux pays et l’enrôlement des femmes dans l’armée est un moyen d’en atténuer l’impact. La réalité dicte les règles. »

Par Arshaluis Mghdesyan

Institute for War & Peace Reporting