Jonel Désiré débarque au FC Urartu !

La modeste formation d’Erevan, le FC Urartu a réalisé un sacré coup ce samedi en officialisant l’arrivée de l’attaquant haïtien de 23 ans, Jonel Désiré. Le natif de Mirebalais a profité pour changer d’air après deux saisons passées au FC Lori mais reste en Arménie.

Déjà star du côté du FC Lori avec lequel il a terminé 3e meilleur joueur et 2e meilleur buteur de la Ligue cette saison, l’attaquant international (19 sélections, 1 but) s’est engagé en fin d’après-midi et ce matin il a pu participer dans un match amical et même scorer avec son nouveau club alors qu’il avait débuté sur le banc.

Au FC Lori depuis 2018, l’ancien dossard 9 des belligérants du bas-plateau ne jouait plus pour l’équipe de Vanadzor avec laquelle il a marqué 29 buts en 49 matchs de championnat. Il va tenter de continuer sur ce nuage en football arménien avec le FC Urartu, club qui a failli d’être relégué cette année.

« Nous sommes heureux de vous informer que “Urartu” a un nouveau joueur. Le club a recruté l’attaquant de 23 ans Jonel Désiré, » lit-on sur le site du club ce matin avec une présentation de grande classe digne d’une superstar.

Fondé en 1992 sous le nom de Banants, le Football Club Urartu est basé à Erevan, la capitale du pays. Il a connu sa première participation à une Coupe d’Europe lors de la saison 2003-2004 (C3). Noter qu’il a remporté le championnat arménien en 2014.