Kim Kardashian exhorte à regarder le film sur le génocide arménien The Promise sur Netflix

La personnalité de la télévision et entrepreneur Kim Kardashian a exhorté les millions de ses abonnés aux réseaux sociaux à regarder le film The Promise, qui a été ajouté à la bibliothèque Netflix.

« The Promise a été acquis par Netflix Film et est disponible en streaming aujourd’hui. Veuillez regarder The Promise Film qui a été inspiré par le génocide arménien », a écrit Kim Kardashian sur Facebook.

Situé pendant les derniers jours de l’Empire turc ottoman, « The Promise » raconte l’histoire d’un triangle amoureux déclenché entre un étudiant en médecine arménien, Michael (Oscar Issac), Anna (Charlotte Le Bon) et le célèbre photojournaliste américain Chris Myers (Christian Bale).



La Première Guerre mondiale et le génocide arménien de 1915-1923 forment la toile de fond historique d’une histoire épique d’amour, de loyauté et de survie.

C’est le philanthrope et milliardaire Kirk Kerkorian, qui a imaginé le film et a impliqué le producteur Eric Esrailian. Ils ont passé deux ans à étudier le génocide et les efforts des gouvernements, y compris des États-Unis pour supprimer un film tourné sur l’événement, avant de former une société de production pour faire le film.

Kirk Kerkorian n’a pas vécu pour voir le tournage, mais il a vu la création de l’histoire.