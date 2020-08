Le président arménien Armen Sarkissian s’est rendu hier au village frontalier de Cinari dans la région du Tavouch

Armen Sarkissian le président arménien était hier samedi dans la région du Tavouch où il visita plusieurs sites dont une usine textile. Accompagné de l’évêque Bakrat Galstanyan, le président arménien s’est également rendu au village frontalier de Cinari touché le mois dernier par des tirs azéris depuis la frontière. Cinari se trouve très près de la frontière et les positons azéris sont installés à quelques centaines de mètres seulement du village. Armen Sarkissian a visité l’école de Cinari qui avait également été atteint par des tirs azéris, le mobilier scolaire étant endommagé suite à ces tirs. Grâce aux dons de ses fils, Hayk et Vardan Sarkissian le président Armen Sarkissian a remis à l’école de nouveaux mobiliers scolaires avec des tables, chaises et armoires ainsi que des ordinateurs. Le président arménien et son épouse Nouné Sarkissian à travers l’association « Krtchi enger » (ami de l’écriture) désire réaliser ses parrainages entre des écoles arméniennes de la diaspora et les écoles des villages frontaliers de l’Arménie et de l’Artsakh. Ainsi les écoliers de Cinari pourront dans ce cadre, tisser des liens avec des écoliers d’Arménie, de l’Artsakh et de la diaspora.

Krikor Amirzayan