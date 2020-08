Le gouvernement détaille l’aide apportée au Liban

Le gouvernement arménien a précisé vendredi qu’il enverra trois avions d’aide humanitaire au Liban suite à l’explosion tragique qui a eu lieu à Beyrouth, qui a tué au moins 154 personnes et blessé des milliers d’autres.

Le vice-Premier ministre Tigran Avinian a révélé qu’environ 12 tonnes de médicaments, denrées alimentaires et autres fournitures vitales ont été livrées à la capitale libanaise samedi. Deux autres vols de ce type seront effectués au départ d’Erevan dans les jours suivants, a précisé Avinian lors d’une réunion de hauts responsables gouvernementaux présidée par le Premier ministre Nikol Pachinian.

Le gouvernement s’est engagé à fournir une aide d’urgence immédiatement après l’explosion de mardi dernier dans les entrepôts du port de Beyrouth. Pachinian a décrit le Liban comme « l’un des amis les plus proches de l’Arménie », faisant allusion à l’existence d’une communauté arménienne importante et influente dans l’État du Moyen-Orient.

Au moins 11 membres de la communauté auraient été parmi les victimes de l’explosion. L’onde de choc dévastatrice a également détruit ou gravement endommagé de nombreuses maisons arméniennes libanaises.

Avinian a expliqué que plusieurs responsables du gouvernement et députés arméniens, dont Zareh Sinanyan, commissaire aux affaires de la diaspora, se sont rendus également à Beyrouth à bord de l’avion de transport. Ils ont ainsi pu déterminer les besoins précisément du gouvernement libanais et de la communauté arménienne.

Sinanyan a déclaré aux journalistes qu’Erevan était également prêt à envoyer des équipes de secours et des médecins à Beyrouth. Il a ajouté que les autorités libanaises avaient refusé l’offre parce que la partie arménienne ne pouvait pas transporter par avion le type de machinerie lourde utilisée par les sauveteurs d’autres pays envoyés à Beyrouth.

L’explosion et ses conséquences dévastatrices ont conduit à des appels à l’évacuation des ressortissants arméniens de souche, désireux de se réinstaller en Arménie. Certains politiciens de l’opposition et personnalités publiques ainsi que des citoyens d’origine libanaise ou des résidents d’Arménie ont exhorté le gouvernement arménien à proposer des vols spéciaux Erevan-Beyrouth à cette fin.

Zulal Tsaturian, une Arménienne libanaise, a immigré en Arménie avec son mari et ses enfants il y a trois ans. Ses parents et son frère vivaient jusqu’à mardi dernier dans un appartement situé à quelques centaines de mètres du port de Beyrouth. Il a été gravement endommagé par l’explosion. « Ils sont toujours sous le choc, a confié Zulal Tsaturian au service arménien de RFE / RL. Maintenant qu’ils sont sans abri, ils adoreraient venir me rejoindre ici et commencer une nouvelle vie dans leur patrie. Il n’y a plus de vie là-bas. Le déclin du Liban a commencé il y a longtemps. »