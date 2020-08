Serge Sarkissian écarte tout retour vers le passé en Arménie

L’ancien président Serge Sarkissian a assuré vendredi aux Arméniens qu’il ne demandait pas le « retour dans le passé » du pays, et ce plus de deux ans après avoir perdu le pouvoir à la suite de manifestations de masse.

Bien qu’il soit resté dirigeant du parti républicain (HHK) anciennement au pouvoir, Serge Sarkissian a gardé profil bas depuis la Révolution de velours de 2018, déclenchée par sa tentative de prolonger son maintien au pouvoir qui durait depuis dix ans. Au cours d’une rare et brève conversation avec des journalistes en avril dernier, il avait promis de tenir une conférence de presse approfondie après l’état d’urgence lié au coronavirus en Arménie, un état d’urgence qui devait prendre fin le 14 mai mais qui a été prolongé à plusieurs reprises depuis.

Dans une série de courts messages vidéo publiés sur Facebook vendredi, Serge Sarkissian a critiqué le « combat raté du gouvernement actuel contre la pandémie » et l’état d’urgence permanent pour justifier le fait qu’il n’ait pas encore pu rencontrer la presse et parler longuement pour la première fois depuis la Révolution. Il a ajouté qu’il avait décidé d’enregistrer à la place des réponses vidéo aux questions auxquelles s’intéressent la population.

« Il est clair qu’il ne peut y avoir de retour dans le passé, a décrété l’ex-président de 66 ans en réponse à l’une de ces questions. Mais il est tout aussi clair qu’il est impossible d’atteindre un avenir radieux sans évaluer correctement le passé. L’histoire de la République d’Arménie nouvellement indépendante ne peut pas commencer à partir d’avril 2018. »

« Nous avons beaucoup de choses à faire, a-t-il poursuivi. Sans perdre espoir, nous devons consolider toutes les ressources de notre État, toutes les forces et tous les individus capables de faire avancer les choses, et aller de l’avant. »

Serge Sarkissian a ajouté qu’il avait rarement fait des déclarations publiques jusqu’à présent afin d’éviter d’ajouter aux tensions politiques et à la « polarisation » dans le pays.

D’autres hauts responsables du HHK blâment régulièrement et vivement l’administration du Premier ministre Nikol Pachinian, ancien journaliste qui a dirigé les manifestations de 2018 alimentées par la colère populaire contre la corruption et l’injustice du gouvernement. Ils accusent les autorités actuelles d’incompétence, de mauvaise gestion et de tentatives d’étouffer la dissidence.

Pachinian et ses alliés politiques rejettent ces affirmations. Le Premier ministre a, à plusieurs reprises, pointé Serge Sarkissian, sa famille et son entourage politique dans des affaires de corruption avant et après son arrivée au pouvoir.

Serge Sarkissian, ses deux frères, son gendre Mikael Minasian ainsi que certains anciens hauts fonctionnaires ont été inculpés dans le cadre d’enquêtes pour corruption. Ils rejettent les accusations comme étant politiquement motivées.