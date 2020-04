N’oublions jamais

Bedros Cholakyan, est né en 1883 à Hajen (province d’Adana). Il avait été un intellectuel éminent non seulement à Hajin, mais aussi dans toute la Cilicie. Il était professeur, musicien, chef de scribes. En 1913, à l’invitation du Catholicos Sahak, il s’installe à Sis pour travailler comme enseignant et chef des scribes. En 1915, Cholakyan a été exilé à Der Zor et brutalement assassiné. Une victime du génocide arménien.