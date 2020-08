La région de Tavouch en Arménie offre 20 400 masques à Beyrouth

La région de Tavouch au nord-est de l’Arménie qui fut le théâtre d’attaques azéries en juillet, offre 20 400 masques médicaux à Beyrouth suite à l’explosion. Dans un Liban également fortement touché par le coronavirus, ces masques amoindriront la souffrance du peuple Libanais. Cette aide humanitaire du Tavouch fut transférée au Liban par le vol spécial de l’avion de l’Arménie qui a relié Erévan à Beyrouth hier samedi 8 août. L’Arménie marque sa solidarité avec le peuple du Liban. Les relations diplomatiques, économiques et culturelles entre Erévan et Beyrouth étant excellentes. Le Liban abritant l’une des communautés arméniennes les plus dynamiques de la diaspora. Des Arméniens qui sont fort appréciés et qui composent l’une des 17 communautés de la nation libanaise.

Krikor Amirzayan