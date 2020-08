150 personnes à Valence en soutien et solidarité avec le Liban

150 personnes étaient présentes au rassemblement, samedi 8 août à 11 heures au parc Marcel-Paul de Valence, près d’un cèdre, à l’appel de l’association Val’Liban pour un soutien et une solidarité au peuple du Liban après les explosions de Beyrouth mardi. Exposions qui avaient fait plus de 150 morts et disparus ainsi que près de 5 000 blessés. Les Arméniens du Liban avaient également payé un lourd tribut avec au minimum 13 morts et 300 blessés. Beyrouth qui a vu des dizaines de milliers de logements, boutiques, bureaux et autres lieux de vie, être endommagés par l’explosion du port.

Parmi le public présent à Valence, de nombreux amis du Liban, des représentant d’associations -dont des associations arméniennes- et des élus.

Remerciant le public pour ce soutien, Maurice Nader le président de Val’Liban qui avait à ses côtés Marie-Rose Saab la vice-présidente, a salué la présence des élus à ses côtés pour cette manifestation de solidarité envers le Liban. Parmi les élus Nicolas Daragon Maire de Valence et la députée Mireille Clapot (LREM).

Nicolas Daragon dans un discours précis empreint de sensibilité a marqué la solidarité de la France envers le Liban ainsi que les liens entre Valence et le pays du cèdre. « C’est le cœur pris par la douleur que me m’exprime ce matin dace à vous » dit-il en préambule. Nicolas Daragon continua « Nous sommes en effet réunis en ce lieu emblématique de l’amitié franco-libanaise, ici à Valence, afin de rendre hommage aux victimes des deux explosions d’origine inconnue qui ont fait au moins 149 morts, plus de 5 000 blessés, dont 50 Français, et privé 300 000 Beyrouthins de leur domicile. »



Le Maire de Valence a détaillé les faits de la capitale libanaise avec « des images qui nous furent données de visionner sont irréelles (…) tableau de fin du monde où successivement l’on découvre avec stupeur un énorme champignon de fumée blanche, d’épaisses spirales orange, des quartiers dévastés, recouverts de gravats et dans le ciel, des pluies de verres brisés. Partout du sang, des pleurs et la consternation silencieuse qui entoure les corps déchiquetés ». Nicolas Daragon poursuit « depuis mardi, cette catastrophe alimente la colère des Libanais qui réclament des comptes aux responsables. Un important rassemblement est prévu ce samedi afin d’exiger de profondes réformes que les Libanais estiment indispensables dans de nombreux secteurs, l’énergie, les marchés publics, la lutte contre la corruption. Plus que jamais, dans ce moment du plus grand et tragique désordre, l’amitié séculaire qui lie la France et le Liban devait de nouveau charnellement prendre forme, s’incarner et rapidement s’exprimer. » Il évoqua ensuite l’aide humanitaire rapide de la France au chevet du Liban ainsi que de nombreux pays, dont un avion d’Arménie…

Il a également affirmé le soutien de la ville de Valence au Liban à travers l’association Val’Liban afin que « le peuple Libanais sache que bien humblement, Valence, à sa mesure, est à ses côtés ». Un discours vibrant et fortement applaudi qui devait suivre par les quelques mots de la députée Mireille Clapot.

A la fin du rassemblement le public fut invité à un café et quelques boissons fraîches dans le magnifique parc où le cèdre du Liban par son ombre, réconfortait le public.

Krikor Amirzayan à Valence (Drôme) texte et reportage-photos