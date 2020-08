L’homme d’affaire Arménien de Russie, Rouben Vardanyan pourrait cesser ses affaires en Arménie selon le journal arménien Hraparak

Selon le journal arménien Hraparak l’homme d’affaire Arménien de Russie, Rouben Vardanyan qui avait investi en Arménie, aurait décidé l’arrêt de ses affaires en Arménie.

Les relations entre Rouben Vardanyan, propriétaire du groupe Troïka Dialog et le gouvernement Pachinian se seraient détériorées selon le journal arménien. Surtout après la fermeture sur ordre de Nikol Pachinian de la fondation « Centre d’initiatives stratégiques » dont Rouben Vardanyan était membre du conseil d’administration. « Les relations entre l’homme d’affaire et les autorités arméniennes se sont tellement tendus que nous avons l’impression que Rouben Vardanyan a décidé d’arrêter son business en Arménie » écrit « Hraparak ».

Il y a près d’un an l’immeuble rénovée d’AmeriaBank au numéro 2 rue Vazgen Sarkissian à Erévan avait été cédée par Roben Vardanyan au propriétaire de la Conserverie Ararat. Rouben Vardanyan était dans le même temps sorti du Conseil du directoire de la banque AmeriaBank.

Krikor Amirzayan