Un ancien député arménien extradé de Russie

La Russie a extradé vers l’Arménie un homme d’affaires arménien notoire et ancien parlementaire recherché par les forces de l’ordre à Erevan pour vol.

Levon Sargsian a occupé un siège au parlement arménien de 1999 à 2012. Il a représenté officiellement le Parti républicain d’Arménie (HHK) de l’ancien président Serzh Sarkisian à l’Assemblée nationale de 2007 à 2012.

Sargsian, 52 ans, est en fuite depuis que le Service de sécurité nationale (NSS) l’a accusé en octobre 2018 d’avoir organisé un vol en 2008 dans la maison d’Armen Avetisian, un ancien chef du service des douanes arménien, à Erevan. Le NSS a affirmé qu’il avait engagé un gang armé pour s’introduire dans la maison et voler l’argent et les objets précieux qui s’y trouvaient en raison d’une querelle personnelle avec Avetisian.

Dix membres présumés du gang ont été arrêtés, jugés et condamnés à de longues peines de prison en 2011. Le NSS a inculpé Sargsian pour ce vol six mois après la « révolution de velours » de 2018.

Sargsian aurait été arrêté par la police russe près de Moscou en novembre dernier. Les procureurs arméniens ont déclaré en mars de cette année que les autorités russes avaient accepté d’extrader l’homme mieux connu des Arméniens sous le nom d’« Alraghatsi Lyov ».

Selon un porte-parole du procureur général Artur Davtian, Sargsian a été transporté par avion à Erevan tard dans la journée de jeudi, escorté par des policiers arméniens et arrêté à l’aéroport d’Erevan, a annoncé le fonctionnaire, Gor Abrahamian, sur Facebook.

Pendant des années, les médias arméniens ont associé Sargsian à divers scandales, incidents violents et fraudes électorales, principalement dans un quartier d’Erevan où il vivait et exerçait son influence. En 2009, par exemple, une femme journaliste a déclaré que le parlementaire alors influent lui avait fait prêter serment et que ses gardes du corps l’avaient agressée physiquement dans un bureau de vote de la capitale.

Sargsian avait nié ces accusations. Il a évité les poursuites même après que les enquêteurs l’aient effectivement impliqué dans la dissimulation d’un meurtre commis par la police en 2010. Un général de la police a été arrêté et emprisonné pour ce crime en 2012.

Sargsian est l’un des nombreux anciens hauts fonctionnaires arméniens qui ont déménagé en Russie après le changement de régime de 2018 pour éviter les poursuites sur diverses accusations. Moscou n’a pas extradé la plupart d’entre eux.

Parmi les fugitifs figurent deux autres membres riches et influents de l’ancienne direction de l’Arménie qui avaient permis au HHK d’obtenir de nombreuses voix lors des élections. L’un d’entre eux, Mihran Poghosian, est l’ancien chef d’un organe d’État chargé de l’application des actes judiciaires, tandis que l’autre, Ruben Hayrapetian, était à la tête de la Fédération arménienne de football. Les deux hommes font face à des accusations de corruption qu’ils nient.