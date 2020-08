Levon Aronian a un nouvel amour dans sa vie : Ani

Levon Aronian le numéro 6 mondial des échecs a traversé une année 2020 difficile avec notamment la disparition le 30 mars de son épouse l’australienne Arianne Caoili ex-championne des échecs, suite à un accident de la circulation à Erévan. « Perdre Arianne est la chose la plus difficile que j’ai jusqu’à maintenant ressenti. Avec cet enfer que j’ai traversé cela m’a obligé à me comprendre davantage et analyser ma vie » a écrit Levon Aronian sur sa page facebook. Levon Aronian affirme par ailleurs désirer vivre de nouveau. « Le destin m’a fait croiser Ani qui m’a emmené l’amour et la vie et je sens que tous les malheurs sont désormais derrière moi. » écrit Levon Aronian en postant quelques images en compagnie d’Ani.

Krikor Amirzayan