Les Arméno-Australiens lèvent 46500 dollars pour les efforts de riposte de l’Arménie face au Covid-19

La communauté arméno-australienne a collecté 46 500 $ pour aider à « Combattre le Covid en Arménie » avec la campagne Facebook du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), dépassant confortablement son objectif de 25 000 $ pour aider à alléger le fardeau du système de santé arménien alors que le pays est en train de se remettre d’une épidémie majeure au coronavirus COVID-19.

Le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Arménie est d’environ 40000, dont 770 ont malheureusement perdu la vie à cause de la pandémie. La collecte de fonds « Combattre Covid en Arménie » a débuté dans le but de garantir la survie du plus grand nombre de personnes hospitalisées en raison d’une infection.

Le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU) a lancé la campagne le mois dernier, après avoir contacté le ministère arménien des Affaires étrangères, qui a obtenu une liste des équipements et fournitures médicaux essentiels recherchés auprès du ministère de la Santé. La liste comprend des moniteurs pour les patients, des thermomètres, des centrifugeuses, des concentrateurs d’oxygène, des oxymètres de pouls et plus encore.

L’ANC-AU a été rejoint dans ses efforts par Armenian Relief Society, Homenetmen Scouting and Sporting Association, Hamazkaine Educational & Cultural Society, Armenian Resource Centre, Armenian Youth Federation et Armenia Media pour diriger les Arméno-Australiens sur cette collecte de fonds Facebook.

« Les centaines de participants arméno-australiens devraient être félicités pour leurs efforts pour collecter plus de 45 000 dollars pour leurs sœurs et frères en Arménie », a déclaré le directeur exécutif de l’ANC-UA, Haig Kayserian. « Toutes les contributions aideront directement à alléger le fardeau qui pèse actuellement sur le système de santé arménien. »

La vice-ministre arménienne de la Santé, Anahit Avanesyan, a exprimé l’appréciation de son gouvernement pour les efforts de la communauté arméno-australienne « pour soutenir l’Arménie en ces temps difficiles ».

Un groupe de professionnels de la santé arméno-australienne aide maintenant à se procurer des articles à partir des fournitures nécessaires disponibles sur le marché australien, qui seront achetés et expédiés en Arménie. Il s’agit du Dr Paul Sarian, du Dr Araz Boghossian, du Dr Bedros Baliozian, du Dr Ashod Kherlopian et du Medical & Allied Health Forum du Réseau Professionnel Arménien, du Dr Kareen Mekertichian et du Dr Gamer Verdian.

Ce groupe est en discussion, en consultation avec le ministère arménien de la Santé, pour déterminer laquelle des fournitures essentielles sera achetée avec les fonds collectés.

Le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU) a déclaré que la communauté arméno-australienne se préparait à tourner son attention vers le Liban à la suite de l’explosion dévastatrice qui a secoué les quartiers peuplés arméniens près de Beyrouth.

« Nous reconnaissons que nos compatriotes au Liban ont maintenant besoin que nous déployions nos meilleurs efforts pour aider l’une des communautés arméniennes les plus importantes du monde à survivre à cette terrible tragédie », a déclaré Haig Kayserian. « Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les victimes de l’explosion de Beyrouth, en particulier les familles arméniennes qui ont perdu des êtres chers ou qui sont au chevet des blessés. »