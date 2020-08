L’Arménie a pris un certain nombre de mesures pour sensibiliser à la menace de l’Azerbaïdjan de frapper la centrale nucléaire de Metsamor, a déclaré Armen Papikyan, ambassadeur d’Arménie auprès de l’AIEA, dans un entretien avec Energy Intelligence.

« Étant donné que les dirigeants azerbaïdjanais n’ont aucun scrupule à viser les installations civiles, nous avons pris la menace très au sérieux », a-t-il déclaré.

Le 16 juillet, au milieu de la reprise des combats à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le porte-parole du ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan a menacé de lancer un missile contre la centrale nucléaire arménienne de Metsamor ( NIW 17 juill.2020 ). Cette menace s’est répercutée à Vienne, où la mission de l’Arménie auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a soumis une « note verbale » au directeur général (DG) de l’agence le 17 juillet, notant que ces menaces « sont une démonstration explicite du terrorisme d’État et intention génocidaire de l’Azerbaïdjan. » Bakou a rapidement répondu.

Le 22 juillet, le conseiller présidentiel azerbaïdjanais Hikmet Hajiyev a affirmé dans une interview télévisée que « cette déclaration a été faite par un officier militaire de rang inférieur du côté azerbaïdjanais sur une base émotionnelle. Cela ne reflète en aucun cas la position officielle du gouvernement azerbaïdjanais. L’Azerbaïdjan a soumis une réponse officielle le 24 juillet qui a rejeté « les spéculations de la partie arménienne », affirmant que « l’Azerbaïdjan n’a jamais planifié d’attaques contre des biens civils ».

Vous trouverez ci-dessous des extraits de l’entrevue.

Q : Quelle réponse l’ Arménie a-t-elle reçue de sa note verbale du 17 juillet, à la fois de l’AIEA et d’autres États membres ?

R : La menace de frapper la centrale nucléaire de Metsamor a été exprimée par un fonctionnaire du ministère de la Défense - en fait c’était un porte-parole - et cela a été fait au milieu du lancement offensif contre l’Arménie. Étant donné que les dirigeants azerbaïdjanais n’ont aucun scrupule à viser les installations civiles, nous avons pris la menace très au sérieux. Depuis, l’Arménie a pris un certain nombre de mesures de sensibilisation.

Comme vous le savez, j’ai eu une réunion avec le DG de l’AIEA, Rafael Grossi, et je l’ai informé de la situation sur le terrain et, dans ce contexte, de la menace sans précédent de lancer une frappe de missiles contre la centrale nucléaire de Metsamor. Vous avez également la note verbale, je suis sûr que vous l’avez lue aussi, et bien sûr, nous l’avons distribuée à tous les États membres dans le but de sensibiliser à cette déclaration belliqueuse et extrêmement dangereuse du ministère azerbaïdjanais de la défense. Nous avons discuté de cette question avec tous les partenaires internationaux, à la fois bilatéralement, lors des interactions du président [arménien], du Premier ministre et de mon ministre des Affaires étrangères avec leurs homologues, [et] nous avons également soulevé cette question à l’ONU, à l’OSCE [Organisation pour la sécurité et Coopération en Europe], au Conseil de l’Europe.L’objectif était d’alerter la communauté internationale sur ce défi majeur à la paix et à la sécurité, non seulement de notre région, mais à la stabilité internationale en général, et nous sommes déterminés à soulever cette question à tous les niveaux possibles jusqu’à ce que nous voyions une renonciation officielle [à la menace] de Bakou.

Q : Quelles actions souhaiteriez-vous voir de la part de l’AIEA ?

R : Il semble y avoir un accord général, un consensus général, sur la nécessité d’interdire les attaques armées contre toutes les installations nucléaires, et [sur] l’urgence de conclure des réglementations et des normes internationales en la matière. Néanmoins, nous avons encore un long chemin à parcourir vers l’établissement d’un corps international de règles plus complet dans ce domaine. Je pense que l’AIEA a un rôle particulier à jouer ici, en particulier lorsque la menace d’attaque vient d’un État membre de cette organisation. Plus encore - un État qui siège au Conseil des gouverneurs [de l’AIEA], jusqu’en septembre, et qui est le vice-président de cet organe. C’est particulièrement alarmant. Vous savez, en 1987, la Conférence générale de l’AIEA a adopté une résolution concernant la protection des installations nucléaires contre les attaques armées. Nous avons donc ce document. Mais le fait est que nous pensons qu’il est clairement nécessaire de développer davantage ce point et de le rendre plus ciblé : de nature moins politique et plus technique. Et pourquoi ne pas faire référence à d’éventuelles sanctions contre ceux qui optent pour des attaques contre des installations [nucléaires] pacifiques ? Ce sera un long processus, mais nous tenons à le suivre.

Q : Les autres États membres sont-ils disposés à renforcer cette résolution de 1987 et éventuellement à ajouter des sanctions ?

R : Vous savez, nous ne vivons pas le meilleur moment de l’AIEA. Il y a tellement de problèmes. Il y a eu des tentatives, des déclarations ou des menaces contre d’autres centrales nucléaires ; si vous revenez dans l’histoire, vous vous souviendrez peut-être de certains cas. Mais jusqu’à présent, nous avons échoué - et quand je dis « nous », je veux dire la communauté internationale - nous n’avons pas réussi à proposer un ensemble de principes ou de règles de conduite contre ceux qui menacent réellement les installations nucléaires pacifiques. .

Q : Quel est le niveau actuel de menace pour la centrale nucléaire de Metsamor ?

R : Le fait est que l’on ne peut pas évaluer le risque de sécurité pour la centrale nucléaire de Metsamor sans le contexte général de la politique agressive et militariste de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. C’est dans cet environnement que nous opérons. Les menaces pesant sur la centrale nucléaire de Metsamor ont été faites pendant la phase active de l’offensive armée contre l’Arménie. Et les commentaires ont été faits par le ministère de la Défense - et non par le ministère de la Culture ou de l’Environnement. Cela devrait être fou de penser même à ce scénario, mais le fait est que nous avons une puissance militaire en Azerbaïdjan sans aucun contrôle démocratique. Nous ne savons pas ce qui pourrait surgir dans l’esprit de ceux qui tentent de conserver leur pouvoir autoritaire. Vous savez probablement que l’Azerbaïdjan a depuis tenté de minimiser la gravité de sa menace,allant même jusqu’à prétendre que le fonctionnaire qui l’a dit au ministère de la Défense exprimait son opinion personnelle. C’est quelque chose de nouveau dans les relations internationales.

Q : Quels sont les dispositifs de sécurité en place pour défendre Metsamor contre toute attaque de missile ? Et le gouvernement arménien a-t-il évalué quel serait l’impact d’une attaque contre l’usine ?

R : Nous avons des systèmes adéquats pour défendre la centrale nucléaire de Metsamor contre toute attaque. Bien entendu, tous les systèmes ne sont pas sujets à divulgation, pour des raisons de sécurité. On peut être assuré que la station ne peut pas être attaquée, car elle est sous la protection du système de défense aérienne assez puissant et sophistiqué. C’est une défense multicouche, qui inclut les systèmes de l’Arménie et de la Russie. Le ciel de l’Arménie est protégé conjointement avec les unités respectives russes, sur la base d’un accord international ratifié. La sûreté et la sécurité de la centrale nucléaire ont toujours été une grande priorité pour mon gouvernement - d’abord et avant tout parce qu’elle aurait des implications immédiates pour la sécurité et la sûreté de notre population. Il serait extrêmement difficile d’imaginer quel pourrait être l’impact éventuel [d’une attaque réussie]. On se souvient de l’accident de Tchernobyl.Je pense que c’est la réponse la plus simple à votre question.