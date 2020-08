Une figure de l’opposition azerbaïdjanaise envoyée en détention provisoire suite à des rassemblements non autorisés

Mammad Ibrahim, un homme politique de l’opposition en Azerbaïdjan, a été envoyé en détention provisoire pour sa participation à un rassemblement non autorisé.

Le 28 juillet, un tribunal de Bakou a décidé que Mammad Ibrahim, qui est membre du comité général du Parti du Front populaire azerbaïdjanais (AXCP), doit rester en détention provisoire pendant quatre mois .

Mammad Ibrahim a été accusé de tentative de renversement forcé du gouvernement, d’endommagement de propriétés privées, de résistance à la police et de violation de l’ordre public - des allégations qui, selon son parti, sont politiquement motivées.

Il a été arrêté plus tôt avec une trentaine de militants de son parti pour avoir participé à des rassemblements non autorisés les 14 et 15 juillet en soutien aux forces armées du pays dans un contexte d’escalade des tensions militaires avec l’Arménie voisine.

La moitié des personnes détenues ont fait face aux mêmes accusations.

La semaine dernière, un autre membre exécutif du parti, Fuad Qahramanli, a également été envoyé en détention provisoire pour les mêmes accusations pour avoir assisté aux mêmes rassemblements.

Les dirigeants d’AXCP ont insisté sur le fait que ni Ibrahim ni Qahramanli n’ont participé aux rassemblements.

Les militants de l’opposition en Azerbaïdjan affirment que ces accusations pourraient ouvrir la voie aux autorités pour cibler davantage de membres d’AXCP - y compris le chef du parti Ali Karimli.

Ali Karimli a déclaré à RFE / RL la semaine dernière que le gouvernement azerbaïdjanais s’engageait dans une « répression politique ».

« Depuis que le président Ilham Aliyev a annoncé l’AXCP comme un ennemi, les forces de sécurité l’ont pris comme un ordre », a déclaré Ali Karimli.

Des dizaines de membres de l’AXCP ont été arrêtés, et certains emprisonnés, ces dernières années sur ce que leurs partisans ont appelé des accusations forgées de toutes pièces.

Les opposants d’Aliyev, les pays occidentaux et les groupes internationaux de défense des droits humains affirment que son gouvernement a persécuté de manière persistante les critiques, les ennemis politiques, les médias indépendants et les militants civiques.

Aliyev nie toute violation des droits. Il a pris le pouvoir en 2003 peu de temps avant la mort de son père, Heydar Aliyev, ancien officier du KGB et dirigeant de l’ère communiste qui dirigeait l’Azerbaïdjan depuis 1993.