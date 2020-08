Bakou condamné à verser une compensation à d’éminents défenseurs des droits humains

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné l’Azerbaïdjan à verser 40 000 euros (45 660 dollars) à titre d’indemnisation aux éminentes militantes des droits de l’homme Leyla Yunus et à son mari, Arif Yunus, pour violation de leurs droits fondamentaux.

Dans une décision rendue publique le 16 juillet, le tribunal de Strasbourg a condamné Bakou à verser 20 000 euros (22 830 dollars) à chaque requérant.

La CEDH a jugé que les autorités azerbaïdjanaises avaient violé le droit du couple à la liberté et à la sécurité, leur droit à un procès équitable, leur droit à la vie privée et familiale, leur droit à un recours effectif, leur droit à la protection de la propriété et leur droit à la liberté de mouvement.

Leyla Yunus, 61 ans, et Arif Yunus, 62 ans, ont été arrêtés séparément en 2014 et reconnus coupables de crimes économiques en août 2015 après un procès que le couple et les groupes internationaux de défense des droits humains ont dénoncé comme une parodie de justice.

Ils ont été libérés pour raisons de santé à la fin de 2015 et leurs peines de prison ont été réduites à des peines avec sursis.

En avril 2016, ils ont été autorisés à quitter le pays et résident aux Pays-Bas depuis lors.