Levon Aronian parle de la perte de sa femme Arianne et de son nouvel amour et de sa dévotion aux échecs

Le principal joueur d’échecs arménien Levon Aronian s’est rendu sur Facebook pour partager ses sentiments après la perte de sa femme Arianne et pour informer qu’il est « heureux, en bonne santé et entouré d’amour ».

« Cette année a été insupportablement difficile pour moi. Une année qui va changer nos vies de manière incompréhensible. En tout cas, cela a déjà changé la mienne », a déclaré Levon Aronian dans un long post.

« Perdre Arianne a été la pire chose que j’aie jamais ressentie. Passer par cet enfer m’a fait me comprendre et analyser ma vie. Je sais qu’Arie a toujours voulu que je sois honnête, honnête avec moi-même et ouverte devant les gens parce que c’est comme ça que je suis. Donc, dans cette lettre, je veux être honnête sur ce qui s’est passé dans ma vie ces derniers temps et promettre d’être honnête tout au long de ma vie », a-t-il ajouté.

La principale chose que je veux partager avec vous, c’est que j’ai maintenant une personne dans ma vie qui me donne envie de revivre, a déclaré Levon.

« Le destin m’a apporté amour et lumière face à Ani, et je sens que désormais tous les malheurs appartiennent au passé. Ani est l’une des personnes les plus gentilles et les plus dévouées que j’aie jamais rencontrées. Nos intérêts et nos objectifs dans la vie sont très similaires. Elle me comprend dans toutes les langues », a poursuivi Levon Aronian.

Il a dit qu’il continuerait à jouer aux échecs si « la santé et la vie le permettent ». « Je crois que nous venons tous à la vie pour une mission. Je n’ai pas choisi de devenir joueur d’échecs.

« Sur la photo où j’ai cinq ans, je suis debout avec un échiquier à la main, mais je n’ai appris à jouer aux échecs qu’à l’âge de 9 ans. J’adore le monde des échecs, je suis heureux que beaucoup de mes collègues soient des gens intelligents et attentionnés. Je crois que je suis venu dans ce monde pour être un joueur d’échecs, pour être attaché à mes principes », a poursuivi Levon Aronian.

« Je suis sûr qu’Arie soutiendrait également ma décision de consacrer ma vie aux échecs pour toujours. Je suis fidèle et j’aime ma femme depuis 13 ans, personne ne sait ce que j’ai ressenti après l’avoir perdue. Je sais que les anges m’ont envoyé une chance d’aimer et d’être aimé. J’honorerai la mémoire de ma femme non pas pendant un an, mais pour le reste de ma vie. Je sais pertinemment qu’elle aimerait que je continue à vivre et à être heureuse dans la vie. Je crois que les gens qui savent aimer me comprendront. Je suis reconnaissant à Ani et à mes amis de m’avoir soutenu pendant toutes les périodes difficiles », a-t-il ajouté.

« Le but principal de ma lettre était de vous informer que je suis heureux, en bonne santé et reconnaissant envers Dieu d’être entouré d’amour. Je vous souhaite à tous de l’amour et de la santé, car il n’y a rien de plus important dans la vie », a conclu Levon Aronian.

L’épouse de Levon Aronian, Arianne Caolli, est décédée en mars 2020, quelques semaines après un grave accident de la route.