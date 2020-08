Senor Hasratyan après 25 ans de loyaux services quitte le poste de porte-parole du ministère de la Défense de l’Artsakh

Le colonel Senor Hasratyan a quitté le 7 août son poste de porte-parole du ministère de la Défense de la République de l’Artsakh après 25 ans de services. « Je quitte mon poste avec fierté (…) cette mission sacrée » dit-il et d’ajouter qu’il fut témoin de beaucoup de joies et de victoires militaires de l’Armée de l’Artsakh sur l’agresseur azéri.

« Je suis convaincu que comme toujours, nous continuerons d’êtres forts et gagnerons » conclut Senor Hasratyan.

Krikor Amirzayan