L’Assemblée Nationale d’Arménie éclairée aux couleurs du Liban en solidarité avec le peuple libanais

En hommage au drame que traverse le Liban suite à l’explosion de Beyrouth, le bâtiment de l’Assemblée Nationale d’Arménie à Erévan s’est paré des couleurs du drapeau libanais. Couleurs visible la nuit par un éclairage de projecteurs a indiqué Ararat Mirzoyan le Président du Parlement arménien.

Rappelons que 13 Arméniens au minimum sont morts et 250 autres furent blessés. Le Liban -pays frère de l’Arménie- qui compte 137 morts et 5 000 blessés. En plus des 80 disparus toujours recherchés.

Krikor Amirzayan