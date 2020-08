L’Arménie va envoyer au minimum 3 avions chargés d’aide humanitaire à Beyrouth

Zareh Sinanian le Haut-commissaire des affaires de la Diaspora s’apprête à se rendre avec une délégation et un avion chargé d’aide à Beyrouth. Il a affirmé que l’Arménie apportera l’aide humanitaire au peuple sinistré du Liban par trois avions et davantage s’il s’avérait nécessaire. Sur place à Beyrouth, Zareh Sinanian rencontrera la population sinistrée et fera le point sur les besoins avant d’apporter une aide plus ciblée. Le premier avion sera chargé de matériel de soins médicaux et des médicaments. Il a précisé que récemment 4 vols spéciaux entre Beyrouth et Erévan s’étaient déroulés, le dernier à peine une heure avant l’explosion.

