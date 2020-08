Les recettes pétrolières de l’Azerbaïdjan ont été divisées par deux entre janvier et juillet 2020

Le Fonds pétrolier de l’Etat (SOFAR) a enregistré sur les sept premiers mois de l’année sur les sites d’extraction de gaz et de pétrole en Caspienne, Azeri-Chirag-Gyuneshli et Shah Deniz une diminution de moitié des recettes a indiqué Interfax.az. Ainsi la SOFAR a reçu 2 milliards 700 millions de dollars de recettes contre 5 milliards 357 millions sur les sept premiers mois de l’année 2019. Ces baisses drastiques des recettes de l’Etat azéri -du fait de la faible consommation et la chute des prix du baril sur le marché international du pétrole- la situation économique de l’Azerbaïdjan se complique. Les largesses de son budget de la Défense sera immanquablement revues à la baisse. Et derrière la crise économique se cache une crise sociale…et politique. Les mois qui viennent risquent d’être agités du côté de Bakou.

Krikor Amirzayan