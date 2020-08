Dernier bilan : 13 Arméniens tués et plus de 300 blessés dans l’explosion de Beyrouth mardi dernier

Le nombre des membres de la communauté arménienne du Liban victimes de l’explosion de mardi ne cesse de s’alourdir. Alors qu’il était de 11 morts jeudi et près de 250 Arméniens blessés estimési, vendredi le nombre d’Arméniens morts est passé à 13 membres. Tandis que le nombre d’Arméniens blessés dépasse les 300 a indiqué vendredi Anna Naghdalyan la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères. Le nombre total de victimes s’établissait hier à 154 personnes et plus de 5 000 blessés. Le bilan économique s’établissant à près de 5 milliards de dollars et 300 000 personnes qui doivent être relogées.

Krikor Amirzayan