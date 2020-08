Le conflit Arménie-Azerbaïdjan envenime les relations entre Belgrade et Bakou

Belgrade, 7 août 2020 (AFP) - Le président serbe Aleksandar Vucic s’est

entretenu vendredi avec son homologue azerbaïdjanais Ilhan Aliev suite à une

détérioration des relations entre les deux pays provoquée par des exportations

d’armements serbes vers l’Arménie avec laquelle Bakou est en conflit.

Le président serbe a assuré son homologue de l’amitié de son pays, espéré

« un renforcement de la coopération » et a annoncé qu’il allait "dépêcher un

envoyé spécial (à Bakou) pour préparer (...) une visite d’Ilhan Aliev en

Serbie", selon un communiqué de la présidence serbe.

Le fait inhabituel de dépêcher un envoyé spécial à Bakou intervient après

que ces exportations d’armements, il est vrai légales vers l’Arménie, aient

été rendues publiques par les médias en Azerbaïdjans provoquant un problème

politique entre Belgrade et Bakou.

L’Azerbaïdjan et la Serbie ont conclu en 2013 a un accord de partenariat

stratégique. L’Azerbaïdjan est un important partenaire politique et économique

de la Serbie et est un des pays à majorité musulmane qui ne reconnait pas

l’indépendance du Kosovo, l’ex-province serbe à majorité albanaise, musulmane.

Des combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont commencé le 12 juillet à

leur frontière nord, les pires affrontements depuis 2016 entre ces deux

ex-républiques soviétiques.

Selon les bilans officiels, 19 personnes ont été tuées au total dans ces

hostilités.

Des exportations d’armements serbe à l’Arménie, des mortiers et des mines

de mortiers, ont irrité Bakou qui, selon les médias serbes, avait convoqué la

chargé d’Affaires serbe en Azerbaïdjan pour demander des explications.

Au cours de sa conversation téléphonique avec Ilhan Aliev consacrée "aux

exportations d’armements« dans la région du Caucase, M. Vucic »a exprimé ses

condoléances en raison des victimes du récent incident armé« et »souligné que

la Serbie s’emploie pour une résolution pacifique des litiges", selon le

communiqué.

La semaine dernière, Aleksandar Vucic avait estimé que la décision

d’exporter des armements en Arménie devait « être réexaminée ».

"L’Azerbaïdjan et l’Arménie sont des amis de la Serbie. Nous avons exporté

dix fois plus d’armements vers l’Azerbaïdjan au cours des dernières années",

avait-il déclaré.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont en conflit depuis des décennies autour du

Nagorny-Karabakh, une région sécessionniste d’Azerbaïdjan soutenue par

l’Arménie et théâtre d’une guerre au début des années 1990 ayant fait 30.000

morts.