Egypte et Grèce signent un accord sur leur frontières maritimes

L’Egypte et la Grèce ont signé jeudi un accord délimitant leurs frontières maritimes, a annoncé Le Caire, dans une période marquée par de vives tensions avec la Turquie autour de l’exploitation des ressources naturelles en Méditerranée orientale. Fin 2019, la Turquie et le Gouvernement d’union nationale libyen (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, ont conclu un accord autorisant Ankara à accéder à une large zone en Méditerranée orientale où d’importants gisements d’hydrocarbures ont été découverts ces dernières années. Cet accord a été vivement contesté par l’Egypte, la Grèce et Chypre, qui (...)