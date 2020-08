Messe et rassemblement en solidarité pour le Liban

Après l’effroi et l’horreur de la catastrophe qui a frappé et meurtri Beyrouth, ce jeudi 6 août était organisé en la paroisse Maronite Notre Dame du Liban une messe de recueillement en la mémoire des victimes et des blessés de ce drame.

La messe était prononcée en araméen, en arabe et en français avec des chants grégoriens.

Ancien député, conseiller départemental des Bouches - du - Rhône, Henri Jibrayel, d’origine libanaise et ami de l’Arménie, avait convié le public pour témoigner de son soutien au pays du Cèdre.

Près de 300 personnes de la communauté libanaise étaient présentes pour communier et partager leur peine immense devant l’indicible dans un silence de plomb.

Choqués, les visages hagards, ces femmes et ces hommes cherchaient un peu de réconfort dans l’homélie du père de la paroisse, Issam Abi Khalil.

Smartphones au bout des doigts, beaucoup de personnes tentaient de prendre des nouvelles de leurs familles à Beyrouth.

Masqués et respectueux des gestes barrières, ne pouvant tous accéder dans la chapelle, beaucoup de fidèles assistaient à la cérémonie retransmise dans la cour arborée et fleurie aux doux parfums d’Orient, havre de paix qui contrastait avec l’enfer de Beyrouth.

Dans son homélie, le Père Issam Abi Khalil a remercié les nombreuses personnalités présentes et a fait part de sa gratitude auprès des pays et des organisations humanitaires qui ont apporté leur aide pour Beyrouth.



Michèle Rubirola, maire de Marseille, était venue témoigner de

son soutien à la communauté libanaise, accompagnée de Sébastien Jibrayel, son jeune adjoint aux Sports et récemment élu à la Ville.

Plus tôt, en compagnie de son premier adjoint Bruno Payan, elle avait mis à disposition une équipe médicale de 9 urgentistes et des ressources logistiques en partance pour Beyrouth.

Michèle Rubirola avait également demandé au Bataillon de Marins Pompiers de Marseille de se mobiliser pour porter assistance à la capitale libanaise.

Les deux villes de la Méditerranée sont liées par un accord de coopération depuis 1994.

Sollicitée sous des messages de sympathies, Sonia Abou Azar, Consule générale du Liban à Marseille, suivait la cérémonie dans le recueillement.

L’archevêque de Marseille Jean-Marc Aveline était représenté par Pierre Brunet le vicaire général du diocèse de Marseille.

Robert Azilazian, président du diocèse de l’Eglise apostolique arménienne de France et président de la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs du Prado, était également présent pour témoigner du soutien de la communauté arménienne auprès du peuple libanais.

Président des Anciens Combattants d’Origine Arménienne, Simon Azilazian apportait son soutien à son ami Henri Jibrayel qui retenait difficilement ses émotions.

S’adressant aux fidèles, le Père de la paroisse Notre Dame du Liban a lu un texte de Bechara Raï, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour tous les Maronites.

Ce dernier adressait ses vifs remerciements à tous les pays du monde qui avait témoigné de leur solidarité auprès des Libanais.

« BEYROUTH, LA FIANCÉE DE L’ORIENT ET LE PHARE DE L’OCCIDENT » : Patriarche Bechara Raï

« Beyrouth est dévasté, c’est une scène de guerre sans guerre », dit-il en énumérant froidement les lieux et les édifices rayés de la carte par la violence du Blast.

Hôpitaux, églises, mosquées, maisons et autres bâtiments publics sont devenus des ruines de gravats en emportant des centaines de vies et causant des milliers de blessés.

Dans son message, le Patriarche Bechara Raï dénonçait la faillite économique, financière et politique de l’État libanais incompétent pour faire face à cette catastrophe humanitaire.

« LE PEUPLE EST DANS UN ÉTAT DE PAUVRETÉ ET D’INDIGENCE » : Patriarche Bechara Raï

Le Patriarche s’est adressé aux Pays frères et aux Nations Unis pour apporter une aide immédiate afin de sauver Beyrouth sans aucune considération politique et au delà des conflits.

Il a prôné l’idée de créer une Caisse sous contrôle Onusien pour gérer les aides des pays et d’autres donateurs.

« Le Liban qui a offert l’alphabet au Monde, mérite le soutien de ses frères et amis afin de l’aider à restaurer sa capitale » : dit-il.

Après la cérémonie, les fidèles se sont réunis dans la cour de la paroisse pour se recueillir sous les hymnes libanais et français.

Les cœurs à l’unisson battaient pour le Liban !

Alain Sarkissian