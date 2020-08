L’Arménie ne peut rester indifférente aux besoins du Liban : une aide sera envoyée samedi

L’Arménie ne peut rester indifférente aux besoins du Liban et de la communauté arménienne locale et fournira une assistance ciblée, a déclaré jeudi le Premier ministre Nikol Pashinyan lors de la réunion du cabinet.

« Le Liban est l’un des amis les plus proches de l’Arménie. Nos deux pays et peuples sont liés par un certain nombre de fils historiques et culturels. Au 20 e siècle, Beyrouth était la capitale de la diaspora arménienne. Pendant des décennies, Beyrouth a été l’épicentre de la vie religieuse, culturelle et politique de la diaspora. Même aujourd’hui, elle conserve son importance unique et son rôle énorme en tant que centre le plus important de la présence arménienne au Moyen-Orient », a déclaré le Premier ministre.

Au nom du gouvernement de la République d’Arménie, le Premier Ministre a adressé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« En ce moment difficile, nous ne pouvons pas rester indifférents aux besoins du peuple fraternel du Liban et de la communauté arménienne de Beyrouth. La République d’Arménie s’est déclarée prête à aider à surmonter les difficultés qui ont suivi la tragédie qui a frappé cette ville. Nous ferons de notre mieux pour soutenir le gouvernement libanais et la communauté arménienne locale », a-t-il ajouté.

Le Gouvernement de la République d’Arménie est en contact permanent avec les structures communautaires et le Gouvernement libanais par l’intermédiaire du Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora du Ministère des affaires étrangères.

Les besoins fondamentaux sont en cours de clarification, dans le cadre de laquelle le Gouvernement de la République d’Arménie apportera une assistance ciblée à Beyrouth, tant au niveau gouvernemental que communautaire.

Dans le même temps, pour tous ceux qui souhaitent faire un don individuel, le fonds Hayastan a ouvert un compte spécial pour les transferts d’argent à la Banque centrale et une plateforme de collecte de fonds en ligne sur le site Web du fonds .

« La République d’Arménie se tient aux côtés de nos frères et sœurs compatriotes à Beyrouth, et tous les efforts seront faits pour les atteindre et les aider à sortir de la situation difficile », a conclu le Premier ministre Pashinyan.

Un avion avec l’aide humanitaire arménienne se dirigera samedi vers le Liban, a informé le vice-Premier ministre Tigran Avinyan.

Le Haut Commissaire de la diaspora Zareh Sinanyan se rendra à Beyrouth pour évaluer les besoins sur le terrain.