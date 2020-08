Le Premier ministre a adressé un message aux représentants de la communauté yézidie d’Arménie

Le Premier Ministre Nikol Pashinyan a adressé un message aux représentants de la communauté yézidie d’Arménie à l’occasion du sixième anniversaire du génocide de Sinjar.

« Chers sœurs et frères de la communauté yézidie d’Arménie,

Aujourd’hui, nous commémorons l’anniversaire du génocide commis par des groupes terroristes contre le peuple yézidis à Sinjar il y a six ans. En fait, la tragédie qui a frappé le peuple yézidi est un crime terrible contre l’humanité et le monde civilisé. Nous partageons votre chagrin et vous exprimons notre sincère soutien.

Je souhaite patience et force d’esprit à la communauté yézidie d’Arménie et à toutes les familles yézidies. Pour vous consoler, soyez assuré que dans votre patrie - en République d’Arménie - vous aurez toujours la chance d’avoir un avenir sûr et protégé et de larges possibilités de progrès ».