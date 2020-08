Le monastère arménien de Saint-Thaddée en Iran accueille une exposition pour marquer l’anniversaire de l’inscription à l’UNESCO

Une exposition de peinture est actuellement en cours au monastère arménien de Saint-Thaddée en Iran à l’occasion du 12e anniversaire de l’inscription du monastère sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, rapporte Tehran Times .

L’exposition, qui présente 77 peintures d’enfants et d’adolescents, a été inaugurée par l’archevêque Gregor Chiftechian, directeur des ensembles monastiques arméniens iraniens Sherly Avedian.

Également connu sous le nom de Qareh Kilise (« l’église noire »), le monastère est l’un des plus anciens monuments chrétiens du pays. Il est situé dans le comté de Chaldoran, à environ 20 kilomètres de Maku, à côté des frontières de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Turquie.

L’ancienne église présente des bas-reliefs élaborés de fleurs, d’animaux et de figures humaines sur sa façade et ses murs extérieurs. Elle contient également des versets de l’Ancien et du Nouveau Testament en calligraphie arménienne.

Le monastère de Saint-Thaddée accueille chaque été un rituel religieux annuel. En juillet dernier, il a accueilli plus de 3000 fidèles chrétiens venus d’Iran, d’Arménie, de Syrie, du Liban, des Pays-Bas, de France, d’Autriche, d’Allemagne, du Canada et d’autres pays.

Le baptême des enfants et des jeunes ainsi que des spectacles de chants et danses traditionnels sont parmi les moments forts du pèlerinage.

La fête est d’une grande importance pour les Irano-Arméniens qui viennent principalement des villes de Tabriz, Urmia, Téhéran, Ispahan et Qazvin, pour organiser les retrouvailles en groupes et en familles.

Les participants commémorent le martyre de saint Thaddée, l’un des douze disciples tués alors qu’il prêchait l’Évangile. La légende dit qu’une église qui lui est dédiée a été construite pour la première fois en 68 de notre ère où se trouve Qareh Kilise.

Thaddée était un apôtre du Christ et la cérémonie est enracinée dans le dernier souper avec Jésus-Christ la nuit de son arrestation et de son exécution par les soldats romains.

Avec le monastère Saint-Stepanos et la chapelle de Dzordzor, Qareh Kilise a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008 sous le nom « Ensembles monastiques arméniens d’Iran ».