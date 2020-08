L’ANCA appelle à une aide d’urgence américaine au Liban

À la suite d’une puissante explosion le 4 août à Beyrouth, qui a fait au moins 100 morts, 5000 blessés et des entreprises, des maisons et des institutions communautaires arméniennes dévastées, le Comité national arménien d’Amérique (ANCA) travaille avec la Maison Blanche et Le Congrès afin de fournir un solide programme de secours, de reconstruction et d’aide au développement pour le peuple libanais.

Dans une campagne d’action nationale - anca.org/Lebanon - lancée moins de 24 heures après l’explosion, l’ANCA appelle à une aide d’urgence immédiate.

« En tant qu’Américain ayant des liens avec les Arméniens au Liban et qui se soucie profondément de toutes les communautés diverses qui composent cette grande nation, je vous encourage à travailler avec vos collègues du Congrès pour faire en sorte que l’aide américaine et internationale atteigne toutes les populations à risque, y compris les Arméniens et autres chrétiens », note la lettre aux dirigeants du Congrès.

Le message rappelle aux élus que « le Liban a chaleureusement accueilli les survivants du génocide de millions de chrétiens de la Première Guerre mondiale en Turquie ottomane, dont des Grecs, des Assyriens, des Chaldéens, des Syriaques, des Araméens, des Maronites et des Arméniens. À ce jour, ces communautés et bien d’autres - de toutes confessions et origines - ont élu domicile au Liban. Dans un Moyen-Orient qui, malheureusement, devient de moins en moins diversifié, le Liban s’impose comme un modèle de pluralisme, de tolérance et de coexistence.

Les zones peuplées arméniennes de la ville et des banlieues entourant Beyrouth, y compris le quartier de Bourj-Hammoud, ont été durement touchées, avec des églises, des centres communautaires, des écoles et des maisons gravement endommagés et nécessitant une reconstruction importante avant de pouvoir desservir la population. Les dirigeants de la communauté arménienne ont confirmé qu’au moins 11 Arméniens ont été tués et plus de 250 blessés à la suite de l’explosion qui, selon les premiers articles de presse, a été causée par l’explosion de plus de 2700 tonnes de nitrate d’ammonium qui avaient été stockées dans un entrepôt près du port du Liban depuis 2013. Les organisations de secours libanaises, y compris la Société arménienne de secours du Liban, travaillent sans relâche pour aider les blessés, les hôpitaux étant surchargés de victimes.

La catastrophe survient au milieu des efforts du Liban pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et des développements économiques désastreux dans le pays.