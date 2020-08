Mise en garde de Pachinian contre la baisse de la vigilance

L’épidémie de coronavirus semble reculer depuis quelques jours en Arménie, mais le gouvernement arménien a néanmoins annoncé mercredi 5 août qu’il allait prolonger d’un mois à partir de la semaine prochaine l’état d’urgence décrété en mars, afin de ne pas relâcher la pression face à la pandémie toujours active à l’échelle planétaire. Le vice-premier ministre Tigrane Avinian a indiqué que le gouvernement allait dans le même temps lever en partie ou entièrement l’interdit sur les rassemblements publics et faciliter l’entrée dans le pays des ressortissants étrangers. Il a aussi réitéré les projets visant à rouvrir toutes les écoles et universités pour la rentrée scolaire. “Nous avons déjà discuté des différentes variantes relatives à la réouverture des institutions scolaires rapportées à la situation épidémiologique”, a déclaré T. Avinian lors d’un point de presse avec le premier ministre Nikol Pachinian en ajoutant : “Nous présenterons le programme final le 10 août”, de tels programmes ayant été « discutés dans d’autres domaines », dans une allusion aux bibliothèques, musées et théâtres qui étaient aussi fermés depuis mars. Si le nombre quotidien d’infections au covid-19 a nettement baissé depuis une semaine, N. Pachinian a souligné que la situation épidémiologique, de l’Arménie, tout en s’améliorant, restait “tendue”.

N.Pachinian a indiqué qu’il était préoccupé par le fait que la baisse du nombre de cas pourrait provoquer un relâchement des Arméniens face au COVID-19 et il a souligné que les autorités devaient de ce fait continuer à faire respecter strictement les règles de distanciation sociale et autres mesures qui semblent être les seuls moyens pour endiguer l’épidémie. Le gouvernement avait décrété l’état d’urgence le 16 mars, peu après l’apparition des premiers cas de coronavirus. Il a été prolongé sur une base mensuelle depuis avril, tandis que le confinement total imposé pendant un peu moins d’un mois était assoupli à la mi-avril et levé le 4 mai. Cette reconduction de l’état d’urgence, qui se traduit notamment par l’interdiction de manifester, a été critiquée par l’opposition, qui pointait la contradiction entre un déconfinement jugé prématuré et rendu responsable de l’explosion du nombre de cas, et le maintien d’interdits motivés politiquement selon elle. Certains opposants ont ainsi accusé Pachinian de vouloir mettre à profit la crise du coronavirus pour empêcher les manifestations contre le gouvernement. Edmon Marukian, le leader du parti d’opposition parlementaire Arménie lumineuse, n’a pas tardé pour condamner cette nouvelle reconduction de l’état d’urgence annoncée par T.Avinian. Il a déclaré que le gouvernement n’avait pas besoin de pouvoirs d’exception pour faire respecter ses mesures anti-épidemiques.