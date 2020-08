Des avions-cargos humanitaires s’envoleront vers Beyrouth samedi

Après avoir exprimé sa solidarité au peuple frère du Liban aussitôt après l’explosion qui a fait 135 morts et des milliers de blessés, dévasté le port de Beyrouth et détruit une grande partie de la capitale libanaise le mardi 4 août, le gouvernement arménien a fait savoir jeudi 6 août qu’il allait joindre le geste à la parole en envoyant de l’aide humanitaire à un pays déjà en proie à une crise économique sans précédent. Le vice-premier ministre arménien Tigrane Avinian a indiqué que des avions-cargos arméniens, transportant des vivres, matériels médicats et autres produits de première nécessité allaient s’envoler pour Beyrouth samedi. « Je pense que nous saurons d’ici la fin de la journée, le volume et le type d’aide qu’il faudra envoyer », a déclaré T. Avinian devant le premier ministre Nikol Pachinian et les autres membres du gouvernement lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan.

Le gouvernement a exprimé sa disposition à fournir l’aide d’urgence aussitôt après l’explosion, et N. Pachinian l’avait personnellement fait savoir au président libanais Michel Aoun lors d’un entretien téléphonique mercredi. Le premier ministre arménien avait à cette occasion désigné le Liban comme l’« un des plus proches amis de l’Arménie », en faisant aussi référence à la présence au Liban de l’une des communautés arméniennes les plus importantes et les plus influentes du Moyen-Orient. « Beyrouth a été la capitale de la diaspora arménienne au 20e siècle … En ces moments difficiles, nous ne pouvons rester indifférents face aux besoins du peuple frère du Liban et de la communauté arménienne de Beyrouth », a indiqué N.Pachinian en ouvrant la réunion du conseil des ministres jeudi. Il a aussi annoncé que Zareh Sinanyan, le haut commissaire d’Arménie en charge de la Diaspora, partira pour Beyrouth dans l’avion transportant l’aide humanitaire.

Z.Sinanyan rencontrera les leaders de la communauté arménienne du Liban en vue d’évaluer avec eux l’aide à apporter aux membres les plus durement frappés par la catastrophe. D’après un dernier bilan, 11 Arméniens figureraient au nombre des Libanais tués, 250 autres ayant été blessés par cette explosion qui, outre le port, a détruit nombre de quartiers résidentiels, y compris certains des quartiers de la capitale habités par les Arméniens, qui sont au nombre des quelque 300 000 sans-abri. Samvel Karapetian, un milliardaire russo-arménien, s’est d’ores et déjà engagé vendredi à donner 10 000 $ aux familles des 11 Arméniens tués par l’explosion. La fondation caritative de S. Karapetian Tashir, dont le siège est à Moscou, donnera aussi 200 000 $ en vue de financer la restauration de la principale église arménienne de Beyrouth, qui a été gravement endommagée par le souffle de la gigantesque explosion. N.Pachinian a indiqué que d’autres en Arménie et dans la Diaspora pouvaient apporter leur aide à la communauté sinistrée par le canal du Fonds All-Armenian Fund Hayastan. La fondation caritative dont le siège est à Erevan, soutenue par le gouvernement, a ouvert des comptes bancaires spéciaux à cet effet.