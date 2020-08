Kim Kardashian : prions pour Beyrouth

Kim Kardashian la star arméno-américaine de la télé-réalité a appelé dans un message sur Twitter à prier pour Beyrouth (#PrayForBeirut) qui compte plus de 135 morts et près de 5 000 blessés suite à l’explosion de mardi. Kim Kardashian pense à ces victimes et les quelque 250 000 personnes sans abris à Beyrouth depuis cette catastrophe. Le nombre des victimes augmente sans cesse et Kim Kardashian sait aussi que la communauté arménienne du Liban a également payé un lourd tribut avec au minimum 11 morts recensés à ce jour et plus de 250 blessés, ainsi que des dégâts matériels très importants.

Krikor Amirzayan