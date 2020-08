192 prisonniers politiques recensés en Azerbaïdjan

L’une des dernières dictatures de la planète, l’Azerbaïdjan, recense 192 prisonniers politiques dans les nouvelles données établies par les défenseurs des Droits de l’homme et notamment par Leyla Yunus et Elshan Hasanov.

L’association « Libération des prisonniers politiques d’Azerbaïdjan » a communiqué le 5 août la liste des 192 détenus pour délit d’opinion. Au cours des trois dernières semaines leur nombre aurait fortement augmenté suite à l’arrestation des leaders de l’opposition politique.

Ainsi 36 membres du parti « Front Populaire » arrêtés récemment ont augmenté la liste des prisonniers politiques en Azerbaïdjan.

La liste comprend par ailleurs des journalistes, des bloggeurs, des opposants politiques ainsi que personnes pour cause de religion. Tous ces prisonniers politiques ont la malchance de déplaire au clan Aliev.

Krikor Amirzayan