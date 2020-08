EliseCare soutient les victimes à Beyrouth

"Les deux impressionnantes explosions de Beyrouth hier ont fait au moins 130 morts et plus de 5000 blessés, en plus des dizaines de personnes déclarées disparues. Le port est rasé et la moitié de a ville détruite.

Dans un pays déjà accablé par une crise économique sans précédent, des milliers de nouvelles familles se retrouvent sans abri, sans nourriture, et sans soins.

EliseCare fait appel à votre générosité et votre solidarité pour leur venir en aide. Voici le lien pour faire un don :

https://www.helloasso.com/associations/elisecare/collectes/elisecare-se-mobilise-pour-le-liban

Cette cagnotte nous permettra d’envoyer mille kits pour les brûlures et mille trauma kits.

Nous comptons sur votre réactivité afin de permettre l’envoi de ce matériel le plus rapidement possible.

Merci à tous,

Elise Boghossian"