Le gouvernement prolonge d’un mois d’État d’urgence

Le gouvernement a annoncé hier qu’il prolongerait, de nouveau et ce pour un mois, l’état d’urgence, dès la semaine prochaine, pour continuer à contenir la propagation du coronavirus en Arménie.

Le vice-Premier ministre Tigran Avinian a déclaré que le gouvernement lèverait en même temps totalement ou partiellement son interdiction des rassemblements publics et faciliterait l’entrée des ressortissants étrangers dans le pays. Il a également réaffirmé son intention de rouvrir toutes les écoles et universités à temps pour le début de la nouvelle année universitaire.

« Nous avons déjà conçu divers scenarii (...)