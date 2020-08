La situation sanitaire semble s’améliorer en Arménie

Cinq hôpitaux arméniens ont arrêté de traiter les personnes infectées par le coronavirus en raison d’une diminution significative du nombre de nouveaux cas dans le pays, a annoncé hier le ministère de la Santé.

Ce dernier a rapporté dans la matinée que 288 personnes supplémentaires avaient été testées positives au COVID-19 au cours de la dernière journée, contre une moyenne de 550 à 600 cas par jour enregistrés durant la première quinzaine de juillet.

Il n’a également signalé que deux nouveaux décès causés par le COVID-19. Cela porte le nombre officiel de morts à 770. Le chiffre n’inclut pas la mort de 228 autres Arméniens infectés par le virus. Les autorités sanitaires affirment que la cause du décès est principalement liee à d’autres maladies préexistantes.

Le nombre quotidien de décès officiellement enregistrés était en moyenne d’environ 15 du 6 au 24 juillet.

Les dernières données gouvernementales montrent également que le nombre quotidien de personnes se rétablissant du COVID-19 a continué de dépasser celui des nouvelles infections mardi, réduisant le nombre de cas de coronavirus actifs à 7738. La grande majorité des citoyens infectés restent isolés à la maison.

Selon une porte-parole du ministère de la Santé, Lilit Babakhanian, le nombre national de patients hospitalisés dans un état critique ou grave est passé d’environ 650 à la mi-juillet à 368 mercredi matin.

« Il y a déjà cinq hôpitaux qui ne traitent plus les patients atteints du COVID-19 », a commenté Babakhanian au service arménien de RFE / RL. Deux d’entre eux sont situés à Erevan tandis que les trois autres sont dans les villes de Vanadzor, Dilijan et Vedi.

Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a annoncé plus tard dans la journée que deux autres hôpitaux laisseraient partir leurs derniers patients atteints de COVID-19 dans les prochains jours. Treize autres centres médicaux continueront de faire face au coronavirus, a précisé Torosian lors d’un point de presse.

Comme Torosian, Nune Bakunts, directeur adjoint du Centre national de contrôle et de prévention des maladies du ministère, a insisté sur le fait que la crise du coronavirus en Arménie était sur une tendance à la baisse ces dernières semaines.

Bakunts a attribué cela au respect accru des personnes et des entreprises avec les règles anti-épidémiques fixées par le gouvernement. « Nous pouvons dire que les mesures que nous avons prises portent leurs fruits », s’est elle félicité.

Le port d’un masque ou d’un tissu couvrant la bouche et le nez non seulement dans les espaces clos mais aussi dans les rues et dans tous les autres lieux publics est obligatoire en Arménie depuis début juin. Des milliers de personnes ont été condamnées à une amende pour avoir enfreint cette exigence.

Le gouvernement affirme également avoir intensifié depuis l’application de ses règles de distanciation sociale et d’hygiène fixées pour diverses entreprises. Il a rouvert pratiquement tous les secteurs de l’économie arménienne début mai.

Faisant écho aux déclarations du Premier ministre Nikol Pachinian, Bakunts a souligné que le respect continu des règles du gouvernement serait essentiel pour réduire davantage les taux d’infection au coronavirus dans le pays, qui ont été l’un des plus élevés au monde.

Pachinian a exprimé l’espoir la semaine dernière que l’Arménie surmontera pour une majorité la crise de coronavirus dès septembre. Le vice-Premier ministre Tigran Avinian a annoncé, pour sa part, que le gouvernement envisageait désormais de rouvrir prochainement les écoles, les universités, les bibliothèques, les musées et les théâtres, fermés depuis mars.

Bakunts était convaincu que leur éventuelle réouverture serait réglementée par des protocoles de sécurité stricts. Elle a noté que cela devrait « neutraliser ou minimiser » le risque de résurgence du virus.