Le marché fermier d’Erevan va déménager à proximité d’un centre commercial

Le marché fermier d’Erevan qui se trouvait dans la rue Kasyan, se déplacera près du centre commercial de Dalma, a déclaré Anna Ohanyan, attachée de presse du ministère de l’Économie sur sa page Facebook.

Les agriculteurs arméniens ont organisé une action de protestation devant le bâtiment gouvernemental le 30 juillet après que la municipalité leur ait interdit de vendre leurs produits dans la rue Kasyan. Les agriculteurs ont reçu gratuitement des tentes et des balances pour vendre leurs produits. Cependant, les habitants des maisons adjacentes se sont plaints du bruit et des débris sur le marché et les autorités l’ont fermé, proposant aux agriculteurs de vendre leurs produits sur le marché d’Arabkir.

Comme l’a noté l’attaché de presse, après une série de discussions entre le ministère, la mairie d’Erevan et le chef du district administratif d’Arabkir, les agriculteurs se sont vu proposer une option alternative - vendre leurs produits gratuitement sur le terrain proche du Centre commercial de Dalma.

"Pour assurer le plein fonctionnement du nouveau marché de producteurs, des tables, tentes, balances et autres équipements d’un montant de 10 millions de drams seront fournis gratuitement, qui, avec d’autres équipements précédemment fournis gratuitement par le ministère, permettront d’équiper en plus les agriculteurs et de stimuler leur activité », a déclaré Anna Ohanyan.