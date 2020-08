Manifestations contre la mine d’Amulsar en Arménie : 7 personnes appréhendées

Sept participants aux manifestations à Amulsar en Arménie ont été appréhendés.

Au total, 182 rapports ont été rédigés, a rapporté le service de presse de la police.

La mine d’or Amulsar est en développement par Lydian International depuis 2016.

Selon l’entreprise, le projet répond à toutes les exigences à la fois légales et environnementales et pourrait créer des centaines d’emplois et générer des millions de dollars de recettes fiscales. Cependant, les résidents locaux et les militants écologistes protestent contre la décision et bloquent les routes menant au site.