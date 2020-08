Les prix des produits alimentaires en Arménie ont augmenté de 1,2% en juillet 2020

Les prix des aliments et des boissons non alcoolisées en Arménie en juillet 2020 ont augmenté de 1,2% par rapport à juillet 2019 et ont chuté de 5,5% par rapport à juin 2020, selon les chiffres publiés par le Comité national des statistiques (NSS).

Il a déclaré que les prix des légumes en juillet 2020 avaient baissé de 5,4% d’une année sur l’autre, mais par rapport à juin 2020, ils étaient en baisse de 25,2%. Les prix des fruits ont augmenté de 33,6% par rapport à juillet 2019 et ont chuté de 10,3% par rapport à juin 2020.

Selon le NSS, dans l’ensemble, les prix des fruits et légumes en juillet 2020 ont chuté de 19,3% en juillet 2020 par rapport au mois précédent. Ces produits représentent 10,32% du panier de consommation des Arméniens.

Les prix des produits laitiers, du fromage et des œufs en juillet 2020 ont baissé de 4,6% par rapport au même mois de 2019 et de 1% par rapport à juin 2020. Les œufs en juillet 2020 ont diminué de 24,1% par rapport à juillet 2019 et de 8,7% par rapport à Juin 2020. Les prix des produits carnés en juillet 2020 ont baissé de 1% par rapport au même mois de 2019 et de 1,1% par rapport à juin 2020. Les prix des huiles et graisses ont augmenté de 0,1% et ont baissé de 0,8% respectivement.

Les prix des produits de boulangerie et des céréales ont baissé de 0,2% par rapport à juin 2020, tandis que les prix des boissons gazeuses, du poisson et des fruits de mer n’ont pas changé.

Les prix du sucre et du sucre granulé en juillet 2020 ont baissé de 3,8% d’une année sur l’autre et de 0,5% par rapport à juin 2020. Les prix des boissons alcoolisées et des produits du tabac ont augmenté de 10,6% par rapport à juillet 2019 et de 0,2% par rapport à juin 2020.

Les prix des produits non alimentaires en juillet 2020 par rapport à juillet de l’année dernière sont restés inchangés et par rapport à juin 2020, ils ont diminué de 0,3%.

En général, les prix à la consommation en Arménie en juillet 2020 ont augmenté de 1,5% par rapport à juillet 2019 et ont diminué de 2,1% à partir de juin 2020