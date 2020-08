La municipalité d’Erevan va réparer le passage souterrain du centre-ville

Le passage souterrain du centre-ville d’Erevan situé à l’intersection de la rue Saint-Grigor Lusavorich et de l’avenue Mashtots verra une réparation majeure, a déclaré Hakob Karapetyan, attaché de presse de la municipalité.

Selon Hakob Karapetyan, la majeure partie du passage souterrain était autrefois donnée au secteur privé, et maintenant elle a été rendue à la communauté. En conséquence, il est devenu possible d’éliminer les conditions insalubres dans le passage qui provoqueraient la colère des passants et des résidents des bâtiments adjacents depuis de nombreuses années.

« Une fois les travaux de nettoyage, de lavage et d’éclairage terminés, un plan de révision sera élaboré », a ajouté l’attachée de presse.