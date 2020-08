Le leader d’un parti ultra-nationaliste turc menace l’Arménie

Le leader du parti ultra-nationaliste turc « Grande Union » (BBP) Mustafa Destidji lors d’une conférence de presse est revenu sur les tensions frontalières arméno-azéries et des exercices militaires turco-azéris. Le leader ultra-nationaliste turc a salué ces exercices militaires turco-azéris de grande envergure et menacé l’Arménie rapporte le site d’informations ermenihaber.am. Il a notamment affirmé que « si l’Arménie continue son agression de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, dans les prochaines années l’Arménie disparaitra ainsi que l’armée arménienne »…

L’extrémiste turc a ajouté « Si l’Arménie désire dans la région co-exister avec la Turquie et l’Azerbaïdjan, qu’elle sache d’abord qu’il n’y a rien d’autre que l’amitié ». Sinon génocide de 1915 ?

Krikor Amirzayan