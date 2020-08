Dimitri Medvedev : la question du Haut Karabagh est difficile et sa résolution est longue mais Azéris et Arméniens ne doivent pas faire d’actes de violences en Russie

Le Premier ministre russe Dimitri Medvedev vice-président du Conseil de sécurité de la Russie et président du groupe politique « Russie Unie » aurait lors d’un entretien avec la presse mercredi déclaré que « La question du Haut Karabagh est difficile et prend du temps ». Il a évoqué les violences entre les Azéris et les Arméniens en Russie et a rappelé la responsabilité de chacun affirme l’agence russe Tass. Dimitri Medvedev aurait tenu ces propos lors d’une rencontre avec les participants du projet « Polit Startup ». « Lorsque tout cela, du conflit étranger du Karabagh devient une affaire interne de la Fédération de Russie, ces communautés doivent comprendre leur responsabilité » dit le Premier ministre russe. Selon lui les forces de l’ordre de Russie doivent avoir à l’esprit que « ce thème ne doit pas avoir des bases pour des violences et des heurts ». Autrement dit il prévient les Azéris et les Arméniens que toute violence inter-ethnique sur le sol de la Russie serait sanctionnée.

Krikor Amirzayan