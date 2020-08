Nikol Pachinian a appelé le président libanais Michel Aoun pour affirmer sa solidarité et le soutien de l’Arménie au people du Liban

Le Premier minister arménien Nikol Pachinian a eu mercredi un entretien téléphonique avec le president libanais Michel Aoun. Le chef du gouvernement arménien lui a présenté la douleur de l’Arménie suite à la catastrophe qui venait de frapper Beyrouth et l’ensemble du Liban mardi.

“Tout a l’heure j’ai eu un entretien téléphonique avec le president libanais Michel Aoun. Je lui ai présenté nos condoléances pour les victims de l’explosion d’hier et affirmé notre soutien et proposition d’aide de l’Arménie au people frère du Liban. Actuellement le gouvernement libanais dresse la liste des besoins et le gouvernement d’Arménie décidera son action d’aide” a affirmé Nikol Pachinian.

Erévan et Beyrouth où vit une forte communauté arménienne entretiennent des liens diplomatiques étroits.

Krikor Amirzayan