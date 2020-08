Mory Koné (Chirak Gumri) élu Meilleur footballeur du championnat d’Arménie de la saison 2019-2020

Le défenseur de Chirak Gumri, le franco-ivoirien Mory Koné (né à Paris en 1994) a été élu Meilleur joueur d’Arménie de la saison 2019-2020 par la Fédération arménienne de Football suite à un vote auquel ont participé des entraineurs et des capitaines. Maxim Mairovich de Noah Erévan est deuxième et Jonel Désiré du Lori Vanadzor est troisième. Aucun Arménien dans le Top 3 des meilleurs joueurs du championnat d’Arménie où le nombre de joueurs étrangers a fortement augmenté ces dernières années. Igor Picusceac (Noah Erévan) fut élu Meileur entraineur du championnat d’Arménie.

FC Noah’s Maxim Mairovich is the runner-up in the category, and FC Lori’s Jonel Désiré is the first runner-up. FC Noah manager Igor Picusceac has been voted Best Coach devant Vardan Minasyan ex-sélectionneur arménien et actuel entraineur du champion d’Arménie Ararat-Armenia Erévan. Vardan Bitchakhchyan entraineur d’Ararat Erévan est troisième.

Krikor Amirzayan