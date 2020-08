L’Arménie propose son aide au Liban, victime d’une dramatique explosion

Hier, l’Arménie s’est déclarée prête à envoyer une aide humanitaire au Liban à la suite d’une explosion massive à Beyrouth, qui a tué au moins 100 personnes, dont plusieurs Arméniens, et blessé des milliers d’autres.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a fait cette offre au président libanais Michel Aoun lors d’un appel téléphonique.

Pachinian a exprimé son choc mardi soir face à l’explosion dans les entrepôts du port de Beyrouth, qui a provoqué une onde de choc dévastatrice à travers la capitale libanaise. « Nous partageons notre solidarité et notre soutien au peuple frère du Liban », a-t-il écrit sur sa page Twitter.

« L’Arménie est prête à fournir d’urgence une assistance au Liban et à son peuple, a, pour sa part, tweeté le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian dès le lendemain matin. La gloire de Beyrouth sera définitivement restaurée. »

Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé séparément qu’il avait mis en place un groupe de travail qui « coordonnera la fourniture d’une assistance ciblée au Liban avec une agence de crise libanaise ».

« L’ambassade arménienne au Liban est en contact permanent avec les organes libanais concernés pour évaluer conjointement les besoins de la partie libanaise et la portée de l’assistance », a confié la porte-parole du ministère, Anna Naghdalian.

Cette dernière a ajouté que l’ambassade évalue également les besoins de la communauté arménienne importante et influente au Liban. Selon elle, au moins six Arméniens libanais ont été tués et une centaine d’autres blessés par l’explosion qui, d’après les dirigeants libanais, a probablement été causée par des matières hautement explosives stockées dans les entrepôts du port.

Naghdalian avait rapporté plus tôt mercredi que l’explosion avait provoqué une « dévastation à grande échelle » dans les quartiers peuplés arméniens de Beyrouth. Elle aurait endommagé la principale cathédrale locale de l’Église apostolique arménienne.

Le président arménien Armen Sarkissian a téléphoné au Catholicos Aram I, basé au Liban, la deuxième figure de la hiérarchie mondiale de l’Église, pour s’enquérir des dégâts et du sort de la communauté libano-arménienne. Armen Sarkissian a « exprimé sa volonté d’aider » la communauté, selon le bureau de presse présidentiel.