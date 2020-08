Beyrouth : SOS Chrétiens d’Orient témoigne de l’urgence sanitaire et appelle à la mobilisation

Paris, le 5 août 2020

Présentes sur place à Beyrouth, les équipes de SOS Chrétiens d’Orient font face à une situation d’urgence sanitaire et appellent à la plus grande mobilisation pour secourir une population qui affronte une terrible épreuve sur fond de crise économique et sociale. Les urgences pédiatriques de l’hôpital de La Quarantaine, dans le quartier du port, ont été particulièrement touchées et nécessitent un soutien urgent.

La double explosion qui a frappé la capitale libanaise hier, entraînant la mort de plus de cent personnes et en blessant près de 4 000 selon un bilan provisoire, a fait des dégâts considérables dans toute la ville. Les hôpitaux n’ont pas été épargnés et les équipes soignantes se trouvent en difficulté pour accueillir les innombrables blessés qui affluent. L’hôpital de la Quarantaine, situé dans le quartier du port, a été particulièrement touché. Cet établissement accueille des urgences pédiatriques, qui ont été dévastées, ne faisant par miracle aucun mort : vitres soufflées, plafonds effondrées, câbles électriques arrachés…

Ce sont 300 000 habitants de Beyrouth qui se trouveraient sans habitation aujourd’hui. Des réserves entières de blé et autres marchandises ont été détruites dans l’explosion. A la catastrophe économique et sociale que connaît le Liban depuis plusieurs mois, s’ajoute aujourd’hui une urgence sanitaire.

Les équipes de SOS Chrétiens d’Orient vont s’associer aux opérations d’urgence (donations alimentaires et hygiéniques, soutiens aux personnes sans domicile et aux familles de blessés). SOS Chrétiens d’Orient apportera également son soutien financier à l’hôpital de La Quarantaine, afin d’aider à la restauration et au rachat de matériel de toute urgence.

Jeanne der Agopian

Photos : Copyright SOS Chrétiens d’Orient