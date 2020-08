6 Arméniens tués dans l’explosion de Beyrouth les noms de 4 d’entre eux révélés

Le bilan des morts et blessés dans l’explosion de Beyrouth hier en fin d’après-midi ne cesse de s’alourdir avec plus de 100 morts et 4 000 blessés selon des données provisoires des autorités libanaises.

On compte également désormais 6 Arméniens tués dans l’explosion et plus d’une centaine de blessés a indiqué Anna Naghdalyan la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères il y a quelques minutes à Erevan.

L’Ambassade d’Arménie à Beyrouth a mis en place une ligne d’urgence pour tous les citoyens arméniens qui désirent des informations sur leurs proches. Nombre de quartiers arméniens -dont Bourdj Hammoud- ont subi des dégâts importants.

Parmi les 6 victimes arméniennes les noms de 4 victimes furent révélés. Il s’agit de Nazar Nadjarian, Jessica Bezdjian (nièce d’Antoine Bezdjian), Jacques Paramakian et Delia Papazian.

Krikor Amirzayan